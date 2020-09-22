Фото и видео со стадиона выложены в официальных соцсетях «Зенита» 21 сентября. Флаги и файеры держали фанаты на трибунах, а посреди поля высветилась «огненная» цифра 40. Все это вместе сложилось в пиротехническое шоу в честь юбилея организованного фанатского движения.

Отдел спорта «Фонтанки» поговорил с учредителем организации «33-й сектор — ветераны» Максимом «Пацификом» Дукельским, который рассказал, как выглядело фанатское движение петербургского футбольного клуба в 80-е годы.