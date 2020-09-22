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22.09.2020 00:18
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Пустую «Газпром-арену» отдали фанатам в честь 40-летия движения

Фото: ФК «Зенит»

Фото и видео со стадиона выложены в официальных соцсетях «Зенита» 21 сентября. Флаги и файеры держали фанаты на трибунах, а посреди поля высветилась «огненная» цифра 40. Все это вместе сложилось в пиротехническое шоу в честь юбилея организованного фанатского движения.

Отдел спорта «Фонтанки» поговорил с учредителем организации «33-й сектор — ветераны» Максимом «Пацификом» Дукельским, который рассказал, как выглядело фанатское движение петербургского футбольного клуба в 80-е годы.

Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»

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Фото: ФК «Зенит»

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