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21.09.2020 22:31
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В Автово на ста «квадратах» полыхает автосервис. Тушить его непросто

Крыша автосервиса в Кировском районе Петербурга загорелась вечером 21 сентября. Пожару присвоили номер сложности 1-БИС.

Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило вскоре после восьми часов вечера. Спасатели отправились к дому 42 по улице Возрождения в Автово. Примерно через полчаса огонь занял площадь в 100 квадратных метров, пришлось звать подмогу. Возгоранию присвоен номер сложности 1-БИС. На месте работают 32 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.

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