В Автово на ста «квадратах» полыхает автосервис. Тушить его непросто
Крыша автосервиса в Кировском районе Петербурга загорелась вечером 21 сентября. Пожару присвоили номер сложности 1-БИС.
Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило вскоре после восьми часов вечера. Спасатели отправились к дому 42 по улице Возрождения в Автово. Примерно через полчаса огонь занял площадь в 100 квадратных метров, пришлось звать подмогу. Возгоранию присвоен номер сложности 1-БИС. На месте работают 32 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.