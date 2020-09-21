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21.09.2020 21:57
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Итальянцы на референдуме на треть сократили количество своих депутатов

Итальянцы в ходе референдума 21 сентября поддержали решение о сокращении более чем на треть количества депутатов парламента страны сообщает телерадиокомпания RAI.

По данным Министерства внутренних дел Италии, уже получены данные от 57 958 избирательных участков из общего числа 61 622, сокращению сказали «да» 69,55% проголосовавших итальянцев, «нет» — 30,45% голосов. — See more at:

Таким образом, со следующих выборов в палате депутатов будет 400 человек вместо нынешних 630. В сенате останется 200 мест (сейчас их — 315).

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Комментарии (1)

тат2007amg
Молодцы, что тут скажешь. Хотя могли и больше сократить, но лиха беда начало, а Путину - на заметку ..
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