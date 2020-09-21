В Петербурге и области усиливается ветер. Объявлено штормовое предупреждение
В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Петербургское ГУ МЧС тоже предупреждает об опасности.
Как сообщает областное ГУ МЧС, согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 21 сентября, с 20–23 часов ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15–17 м/с. Сначала ветер усилится в северо-западных районах, затем местами и в других частях области.
В Петербурге будет задувать в прибрежных районах с порывами до 15 м/с. Осадков не ожидается.
Ветер в Петербурге, по прогнозам синоптиков, сохранится и завтра, а потом успокоится, и наступит очень тёплое бабье лето.