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21.09.2020 17:56
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В Петербурге и области усиливается ветер. Объявлено штормовое предупреждение

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Петербургское ГУ МЧС тоже предупреждает об опасности.

Как сообщает областное ГУ МЧС, согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 21 сентября, с 20–23 часов ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15–17 м/с. Сначала ветер усилится в северо-западных районах, затем местами и в других частях области.

В Петербурге будет задувать в прибрежных районах с порывами до 15 м/с. Осадков не ожидается.

Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

Ветер в Петербурге, по прогнозам синоптиков, сохранится и завтра, а потом успокоится, и наступит очень тёплое бабье лето.

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