Кудрин: От повышения налогов спасет приватизация

Председатель Счетной палаты РФ рассказал о том, что приватизация могла бы помочь избежать повышения налогов.



«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200–300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — цитирует 21 сентября Алексея Кудрина РИА Новости.



Для сравнения он отметил, что в прошлом году РФ заработала на приватизации 11,5 миллиарда рублей, из которых 7,4 миллиарда приходятся на погашение приватизационной сделки 10-летней давности. При этом Кудрин подчеркнул, что это «не бьется с четкой установкой президента о сокращении доли государства в экономике».

