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21.09.2020 14:01
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Кудрин: От повышения налогов спасет приватизация

Председатель Счетной палаты РФ рассказал о том, что приватизация могла бы помочь избежать повышения налогов.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200–300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — цитирует 21 сентября Алексея Кудрина РИА Новости.

Для сравнения он отметил, что в прошлом году РФ заработала на приватизации 11,5 миллиарда рублей, из которых 7,4 миллиарда приходятся на погашение приватизационной сделки 10-летней давности. При этом Кудрин подчеркнул, что это «не бьется с четкой установкой президента о сокращении доли государства в экономике».

Глава Счетной палаты не уточнил, повышения каких налогов удалось бы избежать путем приватизации.

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Комментарии (10)

artistdmisha
Правильно, вывести наворованное в оффшоры не получается, надо же куда-то вложить. Вот и будут теперь прихватизировать госимущество по бросовым ценам. Действительно история имеет свойство повторяться. Браво👍🏻
Свифт
..... а воровать и распиливать меньше никак не получается ???
Pilat
Кудрин в который раз демонстрирует свою полную профнепригодность.
Все его советы, с точки зрения экономики, ничтожны.
Он либо спонсирует экономику США покупая на наши деньги их ценные бумаги, либо распродает государственные ресурсы.
И ни одного дельного совета как развивать экономику внутри страны, как вкладывать в свою экономику деньги, чтобы была отдача, как повышать платежеспособность населения без разгона инфляции.
Он полный ноль.
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