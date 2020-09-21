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21.09.2020 11:50
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МИД РФ счел ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

В Москве считают дебаты в СПЧ ООН по Белоруссии попыткой вмешательства во внутренние дела страны, а принятую по их итогам резолюцию юридически ничтожной, заявили в МИД РФ.

«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе. Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Попытка западных государств использовать СПЧ в целях делигитимизации власти в отдельно взятой стране «подрывает репутацию правозащитного измерения ООН». «Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной», — сказали в МИД РФ.

«С сожалением констатируем, что группа стран во главе с Евросоюзом навязала СПЧ очередную однобокую и политизированную дискуссию, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями Устава ООН», — добавили в министерстве.

Срочные дебаты Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии состоялись 18 сентября в Женеве.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Сейчас портяны в штыковую пойдут. )
260642921
Слово-то какое использовали - "электоральные процессы". Почти эректоральные... В переводе на русский...
Oleg_I
Да господи боже, Башар Асад использует химическое оружие против собственных граждан. ОЗХО только официально насчитало 37 случаев применения. Отравляющие газы. А мы поддерживаем этого господина, он наш лучший друг. Лука на его фоне выглядит просто ангелом - всего-то там пару тысяч избили, кого-то изнасиловали, несколько человек повесили.
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