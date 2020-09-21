МИД РФ счел ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

В Москве считают дебаты в СПЧ ООН по Белоруссии попыткой вмешательства во внутренние дела страны, а принятую по их итогам резолюцию юридически ничтожной, заявили в МИД РФ.



«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе. Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.