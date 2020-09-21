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21.09.2020 11:21
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В Выборгском районе оборвало железнодорожные провода. Это выбило из графика шесть поездов

Обрыв контактной сети на станции в Выборгском районе Петербурга стал причиной задержек железнодорожного транспорта в начале рабочей недели. Подождать на платформе придётся от десяти минут до часа.

О сбоях в расписании в понедельник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ОЖД. Примерно с девяти утра на станции Ланская задерживаются пригородные поезда № 6064 Санкт-Петербург, Финляндский вокзал (кольцо), 6128 Выборг — Петербург, 6124 Зеленогорск — Петербург, а также два состава в Выборг (7903, 6121). От графика они отстают максимум на час.

«Также на 15 минут будет задержано прибытие пассажирского поезда «Ласточка» № 824 Сортавала — Санкт-Петербург», — отметили в ОЖД, уточнив, что специалисты предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание.

В транспортной полиции «Фонтанке» уточнили, что коррективы в утреннее расписание внёс обрыв контактного провода на Ланской.

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