В Выборгском районе оборвало железнодорожные провода. Это выбило из графика шесть поездов

Обрыв контактной сети на станции в Выборгском районе Петербурга стал причиной задержек железнодорожного транспорта в начале рабочей недели. Подождать на платформе придётся от десяти минут до часа.



О сбоях в расписании в понедельник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ОЖД. Примерно с девяти утра на станции Ланская задерживаются пригородные поезда № 6064 Санкт-Петербург, Финляндский вокзал (кольцо), 6128 Выборг — Петербург, 6124 Зеленогорск — Петербург, а также два состава в Выборг (7903, 6121). От графика они отстают максимум на час.