В Выборгском районе оборвало железнодорожные провода. Это выбило из графика шесть поездов
Обрыв контактной сети на станции в Выборгском районе Петербурга стал причиной задержек железнодорожного транспорта в начале рабочей недели. Подождать на платформе придётся от десяти минут до часа.
О сбоях в расписании в понедельник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ОЖД. Примерно с девяти утра на станции Ланская задерживаются пригородные поезда
«Также на 15 минут будет задержано прибытие пассажирского поезда «Ласточка»
В транспортной полиции «Фонтанке» уточнили, что коррективы в утреннее расписание внёс обрыв контактного провода на Ланской.