Проверенный поставщик. В отеле Томска, где останавливался Навальный, рассказали о том, кто привозит туда бутылки с водой
После того, как в социальных сетях оппозиционного политика и в СМИ появилась информация о том, что яд класса «Новичок» был обнаружен на бутылке с водой из отеля, в заведении рассказали откуда берут воду.
Как сообщает РИА «Новости» 21 сентября со ссылкой на представителя администрации томского отеля Xander Hotel, бутилированную воду для номеров гостиница закупает у проверенного поставщика.
«С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе», - сказала администратор заведения.
По её словам, каждому постояльцу полагается по одной бутылке в день. При этом объяснить почему на видео сотрудников ФБК, которые после экстренной госпитализации Навального в Омске сняли его номер и вывезли оттуда все, что нашли, видно, что в номере несколько бутылок, она не смогла. Администратор предположила, что туда их кто-то принес.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.