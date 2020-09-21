Проверенный поставщик. В отеле Томска, где останавливался Навальный, рассказали о том, кто привозит туда бутылки с водой

После того, как в социальных сетях оппозиционного политика и в СМИ появилась информация о том, что яд класса «Новичок» был обнаружен на бутылке с водой из отеля, в заведении рассказали откуда берут воду.



Как сообщает РИА «Новости» 21 сентября со ссылкой на представителя администрации томского отеля Xander Hotel, бутилированную воду для номеров гостиница закупает у проверенного поставщика.



«С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе», - сказала администратор заведения.

