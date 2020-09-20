Гендиректор «Зенита»: Спорным решениям судей надо давать «оперативную оценку». Гол, благодаря которому Дзюба догнал Халка, вызвал вопросы

Вопросы вызвал гол, забитый накануне «Уралу» Дзюбой. Изначально судьи отменили взятие ворот, поскольку игрок якобы был в офсайде. Однако после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) гол засчитали. Благодаря этому мячу Дзюба догнал Халка по голам за «Зенит». Правда, победить петербуржцы все равно не смогли — матч завершился со счетом 1:1.

«Когда команды играют в футбол, на это всегда приятно и интересно смотреть. Сейчас идет много дискуссий о том, правильно был забит гол или неправильно. Я бы все-таки дождался заключения судейского комитета. Я не судья и не хочу заниматься не своим делом», - подчеркнул Александр Медведев.



По мнению гендиректора «Зенита», разбирательство должно пройти вне зависимости лот того, обратится «Урал» в РФС или нет.



«Пускай судейский комитет выставит нам эту картину, где в момент передачи [Данила] Кругового находится защитник, где находится Дзюба, тогда будет сделано неоспоримое заключение о том, был офсайд или его не было. Если он был, те, кому хочется, чтобы он был, будут торжествовать. Мне кажется, вакуум в профессиональном разборе создает скандальную обстановку вокруг судейства. От этого наши судьи начинают трястись как осиновые листья вместо того, чтобы делать свою работу; в интересах правды нужно как можно скорее разобрать этот эпизод с использованием всех технических средств, а уже потом делать заключение», - пояснил Медведев.

