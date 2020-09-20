Израильтяне вышли на митинг в купальниках. Они протестовали в ответ на возобновление режима самоизоляции

Десятки человек вышли на пляж в Тель-Авиве и демонстративно пошли купаться. Так они выразили свое несогласие с возобновлением коронавирусного карантина.

Фото и видео с акции протеста на пляже Фришман в Тель-Авиве опубликованы в Сети. Митинг прошел накануне, на второй день после возобновления карантина. Под громкую музыку израильтяне танцевали и купались. По данным местных СМИ, полиция была рядом, но не вмешивалась.

По данным на 20 сентября, протестующие на пляж не возвращались, отмечается что в городе малолюдно, большинство соблюдают карантин. Глава Службы общественного здравоохранения доктор Шарон Алрой-Прейс раскритиковала участников, отметив, что необходимость держаться друг от друга подальше трудно донести до детей, но взрослые люди должны вести себя разумно.