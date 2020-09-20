Израильтяне вышли на митинг в купальниках. Они протестовали в ответ на возобновление режима самоизоляции
Десятки человек вышли на пляж в Тель-Авиве и демонстративно пошли купаться. Так они выразили свое несогласие с возобновлением коронавирусного карантина.
Фото и видео с акции протеста на пляже Фришман в Тель-Авиве опубликованы в Сети. Митинг прошел накануне, на второй день после возобновления карантина. Под громкую музыку израильтяне танцевали и купались. По данным местных СМИ, полиция была рядом, но не вмешивалась.
По данным на 20 сентября, протестующие на пляж не возвращались, отмечается что в городе малолюдно, большинство соблюдают карантин. Глава Службы общественного здравоохранения доктор Шарон Алрой-Прейс раскритиковала участников, отметив, что необходимость держаться друг от друга подальше трудно донести до детей, но взрослые люди должны вести себя разумно.
По данным от полиции страны, за субботу было выписано почти 3 тысячи штрафов, большинство за то, что люди без уважительной причины покинули свой дом на расстояние более километра.
С 18 сентября израильтянам запрещено собираться на пляжах, уходить далеко от дома и собираться в помещениях компаниями больше десяти человек и двадцати на улице. Исключение - религиозные церемонии, похороны, суд или акции протеста.
В Израиле на 20 сентября 183 тысячи случая заражения COVID-19, накануне было зафиксировано 4,5 тысячи новых больных.