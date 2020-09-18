Первая страна в мире ввела повторный карантин из-за коронавируса. Акции протеста — среди немногих разрешённых действий

Израиль снова ввел режим карантина из-за роста числа заболевших COVID-19.



«После роста числа случаев коронавируса Израиль вновь вводит общенациональный карантин всего через несколько месяцев после отмены предыдущего», — сообщает 18 сентября DW.

С 18 сентября на три недели израильтянам запрещается отходить от дома более чем на 500 метров, кроме особых случаев. Исключениями могут стать религиозные церемонии, похороны, суд или акции протеста.

При этом жителям страны запрещено собираться больше 10 человек на закрытых площадках, а также более 20 на открытых пространствах.