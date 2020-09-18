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18.09.2020 14:29
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Первая страна в мире ввела повторный карантин из-за коронавируса. Акции протеста — среди немногих разрешённых действий

Израиль снова ввел режим карантина из-за роста числа заболевших COVID-19.

«После роста числа случаев коронавируса Израиль вновь вводит общенациональный карантин всего через несколько месяцев после отмены предыдущего», — сообщает 18 сентября DW.

С 18 сентября на три недели израильтянам запрещается отходить от дома более чем на 500 метров, кроме особых случаев. Исключениями могут стать религиозные церемонии, похороны, суд или акции протеста.

При этом жителям страны запрещено собираться больше 10 человек на закрытых площадках, а также более 20 на открытых пространствах.

В Израиле на несколько недель закрываются заведения общепита и торговые центры.

За нарушение вводятся штрафы до 1 тысяч шекелей (или около 22 тысяч рублей).

С начала пандемии в Израиле выявили 177 тысяч заболевших коронавирусом. С сентября в стране идет волнообразный рост случаев COVID-19. Если в августе ежедневный прирост составлял около тысячи в день, то 2 сентября их число выросло до 3192, а уже 17 сентября этот показатель взлетел до 5238.

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Комментарии (4)

вадики
Таки Израиль подвзбзднул первым))А не слишком ли быстро мы бежим подумали Израйлитяни???))))))
Dim22
Ираиль и первый карантин первый ввел.
Swebaka
А с каких пор у нас Израиль - первая страна в мире?
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