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20.09.2020 12:14
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Петербуржец через год вспомнил, как пьяным откупился от сотрудников ДПС

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении полицейских, якобы за взятку отпустивших пьяного водителя. Суд не проникся поросшей мхом историей мздоимства.

Как сообщили «Фонтанке» 20 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, накануне Московский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотруднику ГУ МВД Петербурга и области Андрею Новожилову, подозреваемому в получении взятки по предварительному сговору.

«В ходатайстве отказано», - уточнили в пресс-службе.

Новожилова задержали 17 сентября за эпизод почти годовой давности. В октябре 2019-го, когда он служил инспектором ДПС ГИБДД Московского района, на Московском шоссе был остановлен автомобиль «Пежо-308» под управлением петербуржца Муленко. Водитель был пьян, а Новожилов с напарником Сергеем Тютюлиным якобы за взятку 35 тысяч рублей отпустили нарушителя.

Из материалов дела следует, что Муленко с заявлением о должностном преступлении обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и области 16 сентября 2020 года.

Новожилов уже не работает в ДПС. Он устроился в патрульно-постовую службу Московского района.

Ходатайство об избрании меры пресечения Сергею Тютюлину, продолжающему работать в районном отделе ГИБДД, не поступало.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

sakorol
Молод, горяч, прост, о путали люди(с)
Жора  
Интересно, как они собираются доказывать факт получения взятки?!!! И кому же так помешал этот гаишник?
Петр Петров
Награда нашла героев!!!
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