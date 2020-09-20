Петербуржец через год вспомнил, как пьяным откупился от сотрудников ДПС

Как сообщили «Фонтанке» 20 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, накануне Московский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотруднику ГУ МВД Петербурга и области Андрею Новожилову, подозреваемому в получении взятки по предварительному сговору.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении полицейских, якобы за взятку отпустивших пьяного водителя. Суд не проникся поросшей мхом историей мздоимства.

Новожилова задержали 17 сентября за эпизод почти годовой давности. В октябре 2019-го, когда он служил инспектором ДПС ГИБДД Московского района, на Московском шоссе был остановлен автомобиль «Пежо-308» под управлением петербуржца Муленко. Водитель был пьян, а Новожилов с напарником Сергеем Тютюлиным якобы за взятку 35 тысяч рублей отпустили нарушителя.



Из материалов дела следует, что Муленко с заявлением о должностном преступлении обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и области 16 сентября 2020 года.



Новожилов уже не работает в ДПС. Он устроился в патрульно-постовую службу Московского района.



Ходатайство об избрании меры пресечения Сергею Тютюлину, продолжающему работать в районном отделе ГИБДД, не поступало.

