В Великобритании за нарушение самоизоляции придется заплатить 10 тысяч фунтов стерлингов
Правительство Великобритании повысило штраф за нарушение режима самоизоляции до 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 тыс. долларов). Об этом 20 сентября сообщает BBC.
Новый порядок вступит в силу с 28 сентября — люди с положительным тестом на коронавирус, а также контактировавшие с ними будут обязаны самоизолироваться на 2 недели. Кроме того, согласно новым правилам, лица с низкими доходами получат поддержку в размере 500 фунтов. Работодателей, которые наказывают сотрудников на самоизоляции, будут штрафовать.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии COVID-19, но закрывать из-за этого ничего пока не планируется.