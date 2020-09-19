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19.09.2020 11:11
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Премьер Великобритании: В стране началась вторая волна эпидемии коронавируса, но закрывать пока ничего не будем

В Великобритании началась вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает BBC News со ссылкой на заявление премьер-министра Бориса Джонсона.

«Сейчас мы сталкиваемся со второй волной... Я боюсь, что это абсолютно неизбежно — мы столкнемся с этим в нашей стране», - заявил Джонсон и добавил, что новая волна заражений COVID-19 началась во Франции и Испании, а также по всей Европе.

При этом он подчеркнул, что власти «держат ситуацию под контролем» и вряд ли в этот раз будут вводиться жесткие меры изоляции.

«Мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался», - объяснил британский премьер.

За время пандемии в Великобритании зафиксировано почти 386 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них более 41,5 тысяч закончились летальным исходом. За последние сутки вирус подтвердился еще у 4322 человек.

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