Премьер Великобритании: В стране началась вторая волна эпидемии коронавируса, но закрывать пока ничего не будем

В Великобритании началась вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает BBC News со ссылкой на заявление премьер-министра Бориса Джонсона.



«Сейчас мы сталкиваемся со второй волной... Я боюсь, что это абсолютно неизбежно — мы столкнемся с этим в нашей стране», - заявил Джонсон и добавил, что новая волна заражений COVID-19 началась во Франции и Испании, а также по всей Европе.



При этом он подчеркнул, что власти «держат ситуацию под контролем» и вряд ли в этот раз будут вводиться жесткие меры изоляции.

