Дети, отравившиеся в бассейне на Ярослава Гашека, поправляются. Одного уже выписали из реанимации

Один из пострадавших в бассейне на Ярослава Гашека детей переведён из реанимации в обычную палату. Об этом 19 сентября сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.



«Один из пострадавших в бассейне детей переведен из отделения реанимации в обычную палату. У остальных детей также положительная динамика, все остаются под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.



Накануне в результате несанкционированного выброса хлора на дорожке в бассейне комплекса на Ярослава Гашека пострадали восемь детей, пятеро из них были госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

