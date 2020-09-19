Дети, отравившиеся в бассейне на Ярослава Гашека, поправляются. Одного уже выписали из реанимации
Один из пострадавших в бассейне на Ярослава Гашека детей переведён из реанимации в обычную палату. Об этом 19 сентября сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
«Один из пострадавших в бассейне детей переведен из отделения реанимации в обычную палату. У остальных детей также положительная динамика, все остаются под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Накануне в результате несанкционированного выброса хлора на дорожке в бассейне комплекса на Ярослава Гашека пострадали восемь детей, пятеро из них были госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Сотрудники Роспотребнадзора во время визита в бассейн нашли нарушения и временно закрыли его. Кроме того, в управлении готовят документы во Фрунзенский районный суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.
Что произошло в пятницу в бассейне спортклуба Fitness House и была ли возможность у детей избежать госпитализации — читайте в материале «Фонтанки».