Восьмилетняя девочка оказалась в реанимации детской больницы имени Филатова после тренировки по плаванью в бассейне спортклуба Fitness House на улице Ярослава Гашека. По словам её матери, тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы родных вовремя оповестили о ЧП сотрудники центра, и, хотя бы, вывели девочку на улицу.

«Она сидела внизу в купальнике и задыхалась». «Фонтанка» поговорила с матерью девочки, оказавшейся в реанимации после тренировки в бассейне на Гашека

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Виктория привела дочь на еженедельную тренировку к 17 часам в пятницу. В бассейн на Гашека девочка ходит не первый год. В этом сезоне это было уже третье занятие.

«Я вернулась за ней к 17.55. и увидела, что моя девочка сидит в купальнике в холле и задыхается», - едва сдерживая эмоции говорит женщина, - «Около нее сидела мама другого ребенка и давала ей попить».

По словам Виктории, не смотря на то, что в клубе и у тренера девочки есть все контакты родителей, оповестить её о ЧП в бассейне сотрудники Fitness House не потрудились. Ребенку даже не открыли шкафчик, чтобы она переоделась.



«Мне сказали, что скорую вызвали. А потом я узнала, что врачей вызвали даже не сотрудники, а папа одного из детей», - злится женщина, - «При этом легко найти в сети информацию, что первая помощь при отравлении хлором – это просто вывести пострадавших на свежий воздух. А она там сидела полчаса. Одна».

Дальнейшее превратилось в персональный ад для матери. Вместе с еще одним пострадавшим, 15-ти лет, который плавал рядом с занимающимися детьми на пресловутой третьей дорожке, их увезли в больницу. Детей сразу же поместили в реанимацию. Сейчас дочь Виктории дышит с помощью кислородной маски, её состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Все пятеро детей, пострадавших от внезапного выброса хлора в бассейне клуба, остаются в больнице. По данным Комздрава, у троих состояние удовлетворительное. У двоих детей, среди которых и дочь Виктории, по данным ведомства, наблюдается улучшение состояния: одного сегодня, скорее всего, переведут в отделение.

В Fitness House «Фонтанке» отказались комментировать произошедшее, заявив, что проводится проверка и все разъяснения последуют только по её окончанию.



Действия заведения сейчас оценивают специалисты СК, который еще вечером 18 сентября возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным нашего издания, основной версией отравления пока считается некорректная работа автоматики. В техническом помещении Fitness House следовали нашли около полутора тонн гипохлорида натрия, который используется в растворе для бассейна. Смешивание компонентов происходит в автоматическом режиме. При этом уже после эвакуации посетителей и персонала произошел повторный выброс хлора.

Первый раз автоматика дала сбой около 17.30 на третьей дорожке, когда в бассейне находились 12 детей. Парами хлора отравление различной степени тяжести получили восемь юных пловцов в возрасте от 8 до15 лет. Пятерым потребовалась госпитализация. Тяжелее всего пришлось как раз Виктории. Из-за реакции на хлор ее поместили в реанимацию детской больницы № 5 имени Филатова.

Cам клуб утром 19 сентября не открылся. Его после проверки закрыли сотрудники Роспотребнадзра из-за "многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства".

Татьяна Востроилова

«Фонтанка.ру»

