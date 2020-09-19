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19.09.2020 11:24
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После эвакуации детей из бассейна Fitness House в Петербурге произошел повторный выброс хлора

Некорректная работа автоматики считается основной версией отравления детей в спортклубе Fitness House на улице Ярослава Гашека. После эвакуации посетителей и персонала произошел повторный выброс хлора.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, сотрудники СК Фрунзенского района нашли в техническом помещении Fitness House около полутора тонн гипохлорита натрия, который используется в растворе для бассейна. Смешивание компонентов происходит в автоматическом режиме.

Первый раз автоматика дала сбой, когда в бассейне находились 12 детей. Несанкционированный выброс хлора на третьей дорожке привел к госпитализации пяти посетителей 8-15 лет. Тяжелее всего пришлось восьмилетней девочке с бронхиальной астмой. Из-за реакции на хлор ее поместили в реанимацию детской больницы № 5 имени Филатова. Всего ингалляционное отравление получили восемь человек.

Второй раз выброс хлора произошел в пустую чашу. Представители администрации Fitness House и сотрудники обслуживающей организации, как сообщили «Фонтанке» в оперативных службах города, не смогли объяснить причины некорректной работы установки для смешивания раствора.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На утро 19 сентября все госпитализированные дети оставались в больнице.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Alex000
Какой ещё нафиг "несанкционированный" выброс хлора?
Может таки "самопроизвольный" или "неожиданный"?
260578211
Обслуживание бассейна штука дорогая. Собственник несколько месяцев не получал доход, бизнес фитнесс-центров был прекращен, но затраты на поддержание инфраструктуры никуда не делись. Весьма вероятно собственник решил экономить на всем что только можно. Отсюда и проблема.
Nerevar
Не бассейн, а газовая камера.
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