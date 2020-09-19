После эвакуации детей из бассейна Fitness House в Петербурге произошел повторный выброс хлора

Некорректная работа автоматики считается основной версией отравления детей в спортклубе Fitness House на улице Ярослава Гашека. После эвакуации посетителей и персонала произошел повторный выброс хлора.



Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, сотрудники СК Фрунзенского района нашли в техническом помещении Fitness House около полутора тонн гипохлорита натрия, который используется в растворе для бассейна. Смешивание компонентов происходит в автоматическом режиме.



Первый раз автоматика дала сбой, когда в бассейне находились 12 детей. Несанкционированный выброс хлора на третьей дорожке привел к госпитализации пяти посетителей 8-15 лет. Тяжелее всего пришлось восьмилетней девочке с бронхиальной астмой. Из-за реакции на хлор ее поместили в реанимацию детской больницы № 5 имени Филатова. Всего ингалляционное отравление получили восемь человек.

