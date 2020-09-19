Коронавирус ставит очередные рекорды во Франции — за сутки заболели почти 13,5 тыс. человек

Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом. Как сообщает 19 сентября санитарная служба Santé publique, за 24 часа выявлены 13498 новых случаев заболевания COVID-19.



Накануне сообщалось о 13215 случаях за сутки — заболеваемость в стране продолжает расти. Всего с начала пандемии во Франции заразились 442 тыс. человек. Умерли 31274 пациентов, из них 26 за последние сутки.



Напомним, рост заболеваемости наблюдается в последние недели и в России. Сегодня количество заразившихся за 24 часа впервые превысило 6 тыс. человек за два месяца. В Петербурге выявляют более чем по 200 случаев в сутки.

