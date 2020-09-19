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19.09.2020 10:36
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По России более шести тысяч новых случаев коронавируса впервые за два месяца. В Петербурге также продолжается рост заболеваемости

За последние сутки в Петербурге выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Рост заболеваемости в Северной столице продолжается — накануне сообщалось о 206 заразившихся. По России количество случаев COVID-19 также растет — сегодня их уже 6065 — впервые за последние два месяца эта цифра превысила шесть тысяч.

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва с 825 случаями, Петербург сохраняет за собой второе место.

Как сообщили в Смольном, всего за последние сутки в Северной столице проверили на коронавирус 25634 человека, под медицинским наблюдением остаются 568 пациентов. По России за весь период пандемии выявили 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. 19 339 человек умерли, выздороветь удалось 906 462.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

22ilves
Т.е. вот прям так ужасно - ужасно болеют или просто тест показал позитивный результат?
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