По России более шести тысяч новых случаев коронавируса впервые за два месяца. В Петербурге также продолжается рост заболеваемости

За последние сутки в Петербурге выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Рост заболеваемости в Северной столице продолжается — накануне сообщалось о 206 заразившихся. По России количество случаев COVID-19 также растет — сегодня их уже 6065 — впервые за последние два месяца эта цифра превысила шесть тысяч.

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва с 825 случаями, Петербург сохраняет за собой второе место.

