По России более шести тысяч новых случаев коронавируса впервые за два месяца. В Петербурге также продолжается рост заболеваемости
За последние сутки в Петербурге выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Рост заболеваемости в Северной столице продолжается — накануне сообщалось о 206 заразившихся. По России количество случаев COVID-19 также растет — сегодня их уже 6065 — впервые за последние два месяца эта цифра превысила шесть тысяч.
На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва с 825 случаями, Петербург сохраняет за собой второе место.
Как сообщили в Смольном, всего за последние сутки в Северной столице проверили на коронавирус 25634 человека, под медицинским наблюдением остаются 568 пациентов. По России за весь период пандемии выявили 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. 19 339 человек умерли, выздороветь удалось 906 462.