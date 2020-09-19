Кадыров заявил, что «кучка предателей, продавшихся Европе», развернула информационную кампанию против руководства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в соцсетях развернута информационная кампания против руководства региона. Об этом он написал в своем «ВКонтакте» 19 сентября по итогам встречи с министром информации и печати Чечни Ахмедом Дудаевым.
«Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь. Своим инструментом против России наши давние враги используют кучку предателей, продавшихся Европе. Однако эффективность их работы оставляет желать лучшего», - пишет Кадыров.
Глава Чечни уверяет, что все «провокации в информационном пространстве» удается оперативно пресекать. «В этой информационной борьбе наше основное оружие - это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!», - подытожил Кадыров. Конкретных примеров «информационных ударов» по руководству Чечни он так и не привел.