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19.09.2020 19:57
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Печать

Кадыров заявил, что «кучка предателей, продавшихся Европе», развернула информационную кампанию против руководства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в соцсетях развернута информационная кампания против руководства региона. Об этом он написал в своем «ВКонтакте» 19 сентября по итогам встречи с министром информации и печати Чечни Ахмедом Дудаевым.

«Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь. Своим инструментом против России наши давние враги используют кучку предателей, продавшихся Европе. Однако эффективность их работы оставляет желать лучшего», - пишет Кадыров.

Глава Чечни уверяет, что все «провокации в информационном пространстве» удается оперативно пресекать. «В этой информационной борьбе наше основное оружие - это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!», - подытожил Кадыров. Конкретных примеров «информационных ударов» по руководству Чечни он так и не привел.

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Комментарии (12)

Урус-Баши
Реально думает, что все кругом его обожают, и только группа предателей мешает ещё большему обожанию. Лично мне обожается его талибанская бородка и Бен-Ладоновский жест - пальчик поучительно вверх: "О, какая козявка!"
SlawaPiter
Улыбнуло, слюни потекли...
dragvs
Нытье какое-то, непонятно о чем вообще. Наведи порядок в республике хотя бы, сделай ее привлекательной для жизни.
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