В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

СМИ продолжают изучать детали государственного бюджета России на 2021 год. Как сообщает РБК в субботу, 19 сентября, согласно цифрам в разделе «Национальная оборона», на оборону потратят 3,11 трлн рублей — это на 200 млрд рублей меньше, чем запланировано потратить в этом году.



В то же время на развитие национальной экономики заложены 3,37 млрд рублей. Таким образом, впервые с 2014 году оборона обойдется бюджету дешевле экономики.

Расходы на экономику вырастут на 19% по сравнению с запланированными до пандемии. Возросли траты на дороги, космос, субсидии производителям сельхозтехники, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам и льготы для малого бизнеса.