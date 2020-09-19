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19.09.2020 16:37
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В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

СМИ продолжают изучать детали государственного бюджета России на 2021 год. Как сообщает РБК в субботу, 19 сентября, согласно цифрам в разделе «Национальная оборона», на оборону потратят 3,11 трлн рублей — это на 200 млрд рублей меньше, чем запланировано потратить в этом году.

В то же время на развитие национальной экономики заложены 3,37 млрд рублей. Таким образом, впервые с 2014 году оборона обойдется бюджету дешевле экономики.

Расходы на экономику вырастут на 19% по сравнению с запланированными до пандемии. Возросли траты на дороги, космос, субсидии производителям сельхозтехники, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам и льготы для малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что общие расходы России на оборону с 2021-го по 2023 год могут составить более 9,5 трлн рублей. Правительство одобрило сокращение госпрограммы вооружений на 5% в 2021–2023 годах для балансировки дефицитного госбюджета.

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Комментарии (1)

sega177
Да вы офонарели? Фиг с ней, с экономикой, кругом же враги!
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