Не отстояли. Расходы на оборону российского бюджета могут сократиться на 180 млрд рублей

Расходы России на национальную оборону с 2021-го по 2023 год могут составить более 9,5 трлн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета, которую в четверг, 17 сентября, цитирует ТАСС. Планируется, что в 2021 году правительство выделит 3,1 трлн рублей, в 2022-м — 3,2 трлн рублей, в 2023-м — 3,3 трлн рублей.



Согласно законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по сравнению с утвержденными ранее объемами, в 2021-м расходы на оборону сократятся примерно на 119,4 млрд рублей, в 2022-м — на 87,4 млрд рублей, а в 2023-м вырастут почти на 26 млрд рублей.

