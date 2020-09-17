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17.09.2020 18:14
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Не отстояли. Расходы на оборону российского бюджета могут сократиться на 180 млрд рублей

Расходы России на национальную оборону с 2021-го по 2023 год могут составить более 9,5 трлн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета, которую в четверг, 17 сентября, цитирует ТАСС. Планируется, что в 2021 году правительство выделит 3,1 трлн рублей, в 2022-м — 3,2 трлн рублей, в 2023-м — 3,3 трлн рублей.

Согласно законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по сравнению с утвержденными ранее объемами, в 2021-м расходы на оборону сократятся примерно на 119,4 млрд рублей, в 2022-м — на 87,4 млрд рублей, а в 2023-м вырастут почти на 26 млрд рублей.

По данным РБК, правительство одобрило сокращение госпрограммы вооружений на 5% в 2021–2023 годах для балансировки дефицитного госбюджета. В интервью изданию вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что сейчас ежегодный объем гособоронзаказа составляет примерно 1,5 трлн руб. Однако после 2020 года он должен начать сокращаться в связи с приближением уровня современного вооружения в российской армии к 60%. К концу 2020-го стоит задача достичь 70% и поддерживать этот уровень до 2027 года, отмечал Борисов.

Как ранее писала «Фонтанка», уровень долга правительства России к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое — с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023-м.

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