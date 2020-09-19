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19.09.2020 13:43
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В мусорной квартире на Пражской нашли тело хозяйки

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расчистку квартиры в доме 33 по Пражской улице, хозяев которой по заявлению дочери начали разыскивать с 14 сентября.

Накануне, там нашли тело мужчины, предположительно, 70-летнего хозяина квартиры, который долгое время болел и не вставал с постели. А сегодня до обеда, по данным «Фонтанки», в квартире из-под завалов мусора извлекли тело женщины, предположительно, 65-летней хозяйки, которая долгие годы ухаживала за супругом.

Сейчас на месте работают следователи СК и эксперты, которым предстоит определить причину смерти пожилых людей.

Квартиру на Пражской улице стали вскрывать после того, как в правоохранительные органы поступили две заявки — одна от соседей, которые жаловались на неприятный запах, идущий из квартиры, вторая от дочери пожилой пары, проживающей в квартире, — женщины 65 лет и неходячего мужчины 70 лет.

Как рассказывали в МЧС, которых на место вызвала полиция, им пришлось разгребать захламленную квартиру на предмет поиска и оказания помощи людям.

На фото, которые публиковали очевидцы, видно, что из помещения при открытии дверей буквально вывались многочисленнее пакеты и свертки.

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