Сотрудники правоохранительных органов продолжают расчистку квартиры в доме 33 по Пражской улице, хозяев которой по заявлению дочери начали разыскивать с 14 сентября.



Накануне, там нашли тело мужчины, предположительно, 70-летнего хозяина квартиры, который долгое время болел и не вставал с постели. А сегодня до обеда, по данным «Фонтанки», в квартире из-под завалов мусора извлекли тело женщины, предположительно, 65-летней хозяйки, которая долгие годы ухаживала за супругом.



Сейчас на месте работают следователи СК и эксперты, которым предстоит определить причину смерти пожилых людей.

