Сотрудники районной администрации, которые занимались разбором мусора в квартире на Пражской улице, 33, нашли тело. Оно предположительно принадлежит мужчине, который проживал в ней.



Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, на месте ждут сотрудников следственного комитета и экспертов для осмотра тела.



О том, что квартиру в доме во Фрунзенском районе вскрыли сотрудники МЧС, ранее сообщало региональное ведомство. По их данным, 16 сентября в 18:33 поступила заявка от полиции по оказанию помощи. В правоохранительные органы поступили две заявки — одна от соседей, которые жаловались на неприятный запах, идущий из квартиры, вторая от дочери пожилой пары, проживающей в квартире, — женщины 65 лет и неходячего мужчины 70 лет.