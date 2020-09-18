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18.09.2020 17:02
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В квартире на Пражской, забитой мусором, нашли тело мужчины

Сотрудники районной администрации, которые занимались разбором мусора в квартире на Пражской улице, 33, нашли тело. Оно предположительно принадлежит мужчине, который проживал в ней.

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, на месте ждут сотрудников следственного комитета и экспертов для осмотра тела.

О том, что квартиру в доме во Фрунзенском районе вскрыли сотрудники МЧС, ранее сообщало региональное ведомство. По их данным, 16 сентября в 18:33 поступила заявка от полиции по оказанию помощи. В правоохранительные органы поступили две заявки — одна от соседей, которые жаловались на неприятный запах, идущий из квартиры, вторая от дочери пожилой пары, проживающей в квартире, — женщины 65 лет и неходячего мужчины 70 лет.

«По прибытии от сотрудников полиции поступила просьба обследовать захламленную квартиру на вопрос поиска и оказания помощи людям. В результате разбора мусора ничего не обнаружено, однако квартира сильно захламлена и есть необходимость вывоза мусора. В настоящий момент на месте работают представители администрации Фрунзенского района по очистке и вывозу мусора», — сообщали в МЧС.

На месте продолжаются работы по разбору пакетов с мусором и поиску женщины.

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Комментарии (1)

Наталия П
Заявка от дочери вовремя поступила, как раз мусор под самые дверные косяки доходил, пора уборку было делать..
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