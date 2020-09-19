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19.09.2020 12:27
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«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать». Навальный рассказал о ходе лечения в клинике «Шарите»

Алексей Навальный опубликовал 19 сентября второй пост в Instagram после попадания в клинику «Шарите». В нем он рассказал, как идет восстановление организма после предполагаемого отравления.

«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал», — пишет Навальный.

До сих пор у политика дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но он уже понимает, что это такое, сообщает Навальный.

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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Он добавил, что «еще много проблем предстоит решить», но врачи клиники «Шарите» «превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — подытожил Навальный.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».

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Комментарии (26)

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(C) А вот и та самая бутылка (видна только крышка), которую тайно провезла Мария Певчих.

Груз со "смертельным ядом" лежал среди косметики, ноутов и белья (не похоже, чтобы бутылку она считала смертельно опасной). Никаких других бутылок в вещах ни Певчих, ни Навальной, по нашим данным, нет. Это рентген единственного чемодана, в котором можно увидеть бутылку.
Ранее власти Германии заявили, что следы "Новичка" ..... среди прочего !!!!! .... нашли на бутылке с водой, из которой пил Навальный.
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.... всё интереснее и интереснее ...
--- (c) Сегодня соратница Алексея Навального поведала, как в Германии оказалась бутылочка, на которой был обнаружен яд. Мол, она с коллегами собрала вещи (включая несколько бутылок) из номера гостиницы в Томске и потом вывезла их на том самом спецборту, который эвакурировал Навального. При этом собирали по пакетам сразу много вещей (это видно на видео ФБК), но, по нашим данным, с собой повезли в багаже только одну.
Ту самую бутылочку, об опасности которой говорили изначально. В своих вещах её провезла сотрудница ФБК, прямо в одном из чемоданов. Жена Навального всё время находилась рядом.
Wert
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