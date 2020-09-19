Алексей Навальный опубликовал 19 сентября второй пост в Instagram после попадания в клинику «Шарите». В нем он рассказал, как идет восстановление организма после предполагаемого отравления.



«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал», — пишет Навальный.

