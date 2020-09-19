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19.09.2020 09:53
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Летящий «БМВ» на Маршала Казакова остановил автобус. Водитель легковушки погиб

26-летний мужчина погиб в Красносельском районе Петербурга при столкновении «БМВ» и автобуса.

Как сообщает 19 сентября пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла около двух ночи. «БМВ» летела на большой скорости по улице Маршала Казакова. В районе дома 62 водитель не справился с управлением и влетел в припаркованный автобус «Скания», принадлежащий частному лицу.

«Водитель «БМВ» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», - сообщает дорожная полиция.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Комментарии (6)

мухомор
Хорошо разложился. Хорошо никто непричастный не пострадал.
dragvs
Олень выбрал общественно-опасный способ самовыпилиться. Спрашивается, почему государство не защищает от такого?
_Igor_
bmw - это диагноз.
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