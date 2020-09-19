Летящий «БМВ» на Маршала Казакова остановил автобус. Водитель легковушки погиб
26-летний мужчина погиб в Красносельском районе Петербурга при столкновении «БМВ» и автобуса.
Как сообщает 19 сентября пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла около двух ночи. «БМВ» летела на большой скорости по улице Маршала Казакова. В районе дома 62 водитель не справился с управлением и влетел в припаркованный автобус «Скания», принадлежащий частному лицу.
«Водитель «БМВ» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», - сообщает дорожная полиция.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.