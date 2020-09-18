Росстат оценил рост реальных зарплат

Реальная начисленная заработная плата в июле 2020 года выросла на 2,3% в годовом выражении, говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России». При этом в месячном выражении показатель уменьшился на 4,9%.

За январь-июль рост в годовом выражении составил 2,9%.

Номинальная заработная плата в июля текущего года 2020 года выросла на 5,7% по сравнению с показателем за июль 2019 года. За январь-июль показатель увеличился на 5,8% в годовом выражении.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020 г. составила 49844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,7% (в январе-июле 2020 г. — на 5,8%)», — говорится в документе.