В школе Центрального района ученики заболели коронавирусом. Родители и директор говорят о разном количестве случаев

«Позвонили из поликлиники на прошлой неделе, так как сына я оставила дома из-за температуры и соплей, и заявили, что в классе один мальчик с подтвержденным ковидом и без справки с отрицательным результатом нас в школу не пустят», — рассказала «Фонтанке» 18 сентября мама одного из шестиклассников. После этого, по ее словам, часть детей заболели ОРВИ, а у оставшихся взяли тесты на коронавирус, которые якобы показали 10 положительных результатов. Всего в классе учатся 29 человек.

В школе № 550 Центрального района Петербурга выявили два случая коронавируса у учеников шестого класса. Об этом 18 сентября «Фонтанке» заявил директор учреждения Борис Ноткин, опровергнув сообщения родителей о 10 детях, заболевших COVID-19.

«Достоверно там у нас есть два случая, которые закреплены под эпидномером, а все остальное — это ОРВИ», — заверил корреспондента «Фонтанки» Ноткин. По его словам, ученики находятся под наблюдением: в школу приходят сотрудники Роспотребнадзора, поликлиники, проводят обследования и берут анализы.

На вопрос о подтвержденных случаях коронавируса среди учителей Ноткин заявил, что один педагог действительно болен COVID-19. Он напомнил, что единичных случаев заболевания недостаточно для введения карантина. «Любое образовательное учреждение должно согласовать эти вопросы с Роспотребнадзором, с администрацией и так далее. Сама школа это не может решить», — сказал директор.

Единичные случаи заболевания коронавирусом среди петербургских школьников находят с начала учебного года. Ранее сообщалось, что при выявлении одного заболевшего ребенка, весь его класс будет две недели учиться дистанционно, но этот механизм быстро изменился.