38 миллионов из дела Слабикова потянули на условный срок. Осужденную мошенницу воровать заставили

О решении 18 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дмитриева, как установил Петроградский районный суд, еще в 2017 году участвовала в процессе вывода денег со счета «Норд-Вест Капитала». Для этого незаконно выяснила логин и пароль от личного кабинета, передала данные знакомой, не знающей об истинных целях Дмитриевой, и через нее перевела 38 млн на счет ООО «Гермес-Логистика». Позже примерно таким же образом она пыталась похитить еще 28 млн, но к кодам и ключу дистанционного доступа к расчетному счету не хватило пароля.

Суд в Петербурге за хищение денег со счета АО «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» приговорил к 4 годам условно Екатерину Дмитриеву. За покровительство при выводе денег через эту компанию к суду готовится экс-глава регионального управления Ростехнадзора Георгий Слабиков.

Дмитриева полностью признала вину и сотрудничала со следствием. Также было установлено, что она была психологически зависима от еще одного участника схемы — он угрожал ей расправой и обещал навредить семье, если Дмитриева не будет ему помогать.

О роли Дмитриевой в этом деле ранее известно не было, но название «Норд-Вест Капитал» звучало неоднократно. На счета этой компании попали миллиарды строительных СРО. Деньги компании, для того чтобы им по закону разрешили деятельность, платили СРО «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс». За организациями стоял бизнесмен Алексей Шувалов, он же — бенефициар «Норд-Вест Капитала». Его арестовали в октябре 2017 года.

Позже стало известно, что Шувалов пользовался покровительством Слабикова и его дочери. В настоящее время экс-глава Ростехнадзора читает материалы дела, в котором сумма хищений доросла до 5,6 млрд рублей. При обысках по квартирам и банковским ячейкам официально зарабатывавшего в год полтора миллиона рублей федерального чиновника нашли порядка трех миллиардов рублей.