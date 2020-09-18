Светлана Сурганова представит поклонникам свою автобиографию, основанную на личных дневниках
Вечером в пятницу, 25 сентября, российская певица, лидер коллектива «Сурганова и Оркестр» представит книгу «Всё сначала!», в основу которой легли личные дневники артистки, которые она ведет уже больше 30 лет. Встреча с поклонниками состоится в 19:00 в Доме книги на Невском. (16+)
Аннотация книги обещает описание пути «от маленькой Светы, трехлетней детдомовской девочки, до Светланы Сургановой, всенародно любимого артиста». Действительно, биография Сургановой поражает трудными поворотами судьбы, но певице удается описать их без пафоса. Искренние чувства, тяжелые переживания, недовольство собой — автор мало что скрыла от читателя. Огромное место уделено периоду жизни с «Ночными снайперами», и поклонники наверняка оценят, как изменилась тональность разговора артистки об этой группе.
Сурганова делится фотографиями и воспоминаниями, планами на будущее и советами и оставляет надежду на продолжение книги.
На встрече в петербургском Доме книги Светлана Сурганова обещает ответить на самые горячие вопросы и подписать экземпляры книги. Презентация состоится 25 сентября в 19:00 на Невском, 28. Вход свободный, но нужно быть в маске и перчатках.
Елена Васильева