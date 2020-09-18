Из-за коронавируса Абхазия снова вводит ограничения. Запрещены свадьбы
Из-за распространения коронавируса Абхазия возвращается к ограничениям, они начнут действовать с 5 октября.
Как сообщает 18 сентября Sputnik Абхазия, распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» подписал президент Аслан Бжания. Запрещаются массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия в помещениях. Исключение делается для учреждений культуры, но обязательны маски, дистанция и дезинфекция. Свадьбы и иные торжества тоже под запретом, на похоронах рекомендовано ограничивать число гостей. Объектам общественного питания предписали рассаживать людей в 1,5 м друг от друга, рынкам и транспортным предприятиям — проводить дезинфекцию и использовать индивидуальную защиту.
Отдельные распоряжения даны Минздраву, Министерству финансов, Министерству просвещения и языковой политики.
30 сентября в Абхазии собираются отметить День Победы и Независимости.
За последние сутки в республике подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности за время пандемии выявили 782 носителей коронавируса, из них 226 выздоровели и семеро скончались.