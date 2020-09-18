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18.09.2020 10:16
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Воткнувшим нож в шею курьера «Ла Моды» оказался приезжий из Кемерово. Момент нападения попал на видео

Полиция нашла и задержала подозреваемого в нападении на курьера «Ла Моды» на Исполкомской улице в Петербурге. Пинать ногами машину он начал, еще когда не был заглушен мотор.

О задержании подозреваемого 18 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Им оказался 49-летний приезжий из Кемеровской области, пострадавший его опознал. Ранее уголовно наказуемым поведением он не отличался. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, кемеровчанина отпустили с подпиской о невыезде.

Судя по кадрам с места преступления, подозреваемый подошел к машине и практически сразу начал пинать ногой в пассажирскую дверь, он также хватался за приоткрытое окно и раскачивал автомобиль. В этот момент водитель даже не успел заглушить двигатель. Затем он вышел, но беседа быстро вышла из-под контроля.

видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Молодого человека увезли в больницу с ножевыми ранениями шеи и виска. Нападение произошло около девяти часов вечера 15 сентября у 11-го дома по Исполкомской улице.

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Комментарии (16)

michailPotapov
Не по Питерски ! сажают за расчлененку
кемеровчанина на повышение квалификации
мухомор
Раз имя и фамилию пресс-служба не называет, то понятно что там Подрыв Устоев или Поджог Сараев.
Им можно и ножичком.
А тебе, если досохнешь нож, с вероятностью 99.9% вменят покушение на убийство.
Fjfef
Те по Питерским меркам получить 2 раза ножом, отправиться в больничку, и плюс помятая дверь это легкий вред? Ах извините в Питере профессура и жены музыкантов имеют привычку шинковать и фасовать.) Культурная столица же
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