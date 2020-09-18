Полиция нашла и задержала подозреваемого в нападении на курьера «Ла Моды» на Исполкомской улице в Петербурге. Пинать ногами машину он начал, еще когда не был заглушен мотор.

О задержании подозреваемого 18 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Им оказался 49-летний приезжий из Кемеровской области, пострадавший его опознал. Ранее уголовно наказуемым поведением он не отличался. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, кемеровчанина отпустили с подпиской о невыезде.