Воткнувшим нож в шею курьера «Ла Моды» оказался приезжий из Кемерово. Момент нападения попал на видео
Полиция нашла и задержала подозреваемого в нападении на курьера «Ла Моды» на Исполкомской улице в Петербурге. Пинать ногами машину он начал, еще когда не был заглушен мотор.
О задержании подозреваемого 18 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Им оказался 49-летний приезжий из Кемеровской области, пострадавший его опознал. Ранее уголовно наказуемым поведением он не отличался. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, кемеровчанина отпустили с подпиской о невыезде.
Судя по кадрам с места преступления, подозреваемый подошел к машине и практически сразу начал пинать ногой в пассажирскую дверь, он также хватался за приоткрытое окно и раскачивал автомобиль. В этот момент водитель даже не успел заглушить двигатель. Затем он вышел, но беседа быстро вышла из-под контроля.
видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Молодого человека увезли в больницу с ножевыми ранениями шеи и виска. Нападение произошло около девяти часов вечера 15 сентября у 11-го дома по Исполкомской улице.