Сильный ветер в Петербурге минувшей ночью уронил несколько деревьев. Опасность сохраняется в течение всего дня.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, ночью 18 сентября порывы ветра по городу достигали 15 м/с, а в прибрежных районах — 18 м/с. Спасатели совершили десять выездов: восемь раз их вызывали из-за сломанных деревьев, два раза — из-за угрозы падения элементов кровли. Люди в результате этих инцидентов не пострадали.

Жители Ломоносова в соцсетях показывают вырванное с корнем дерево и погнувшийся дорожный знак.