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18.09.2020 09:32
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Пока вы спали: спасатели в Петербурге разбирались с упавшими деревьями и угрожающими крышами

Сильный ветер в Петербурге минувшей ночью уронил несколько деревьев. Опасность сохраняется в течение всего дня.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, ночью 18 сентября порывы ветра по городу достигали 15 м/с, а в прибрежных районах — 18 м/с. Спасатели совершили десять выездов: восемь раз их вызывали из-за сломанных деревьев, два раза — из-за угрозы падения элементов кровли. Люди в результате этих инцидентов не пострадали.

Жители Ломоносова в соцсетях показывают вырванное с корнем дерево и погнувшийся дорожный знак.

По состоянию на 8 часов утра, уровень воды в Неве поднялся на 74 см выше ординара, порывы ветра достигали 14 м/с в Петербурге и 17 м/с у залива. В МЧС предупреждают, что «ветровая нагрузка» сохранится в течение дня, порывы — до 18 м/с. К выходным, по прогнозу синоптиков, станет спокойнее.

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