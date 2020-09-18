В Петербурге по-прежнему дождливо и ветрено. Радует то, что в выходные погоду обещают лучше, чем сегодня.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 сентября ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-западный 8–13 м/с, местами порывы 15–18 м/с, атмосферное давление будет повышаться. Днём 11–13 градусов.

Это обычная температура для 18 сентября. За 57 лет погодных наблюдений в это день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 6 до 16 градусов тепла. Самое холодное 18 сентября было в 1976 году, минус 1, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».