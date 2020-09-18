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18.09.2020 07:23
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Порывистый ветер, вырывающий зонтики, к выходным утихнет: синоптики радуют петербуржцев

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

В Петербурге по-прежнему дождливо и ветрено. Радует то, что в выходные погоду обещают лучше, чем сегодня.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 сентября ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-западный 8–13 м/с, местами порывы 15–18 м/с, атмосферное давление будет повышаться. Днём 11–13 градусов.

Это обычная температура для 18 сентября. За 57 лет погодных наблюдений в это день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 6 до 16 градусов тепла. Самое холодное 18 сентября было в 1976 году, минус 1, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».

19 и 20 сентября, по прогнозу синоптиков, уже будет без существенных осадков, и ветер умеренный. К воскресенью даже потеплеет на один градус.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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