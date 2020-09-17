Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространило московское МЧС. Со ссылкой на синоптиков в ведомстве сообщают, что мощный ливень с порывистым ветром, грозой и градом сохраняться в столице в ближайшие сутки. Местами ветер может разгонится до 26 метров в секунду.

Москва и Подмосковье оказались во власти непогоды в четверг, 17 сентября. Стихия валит деревья, топит улицы и отправляет пешеходов в больницу.

Разгул стихии тем временем показывают в социальных сетях. За два часа в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, пишет РИА Новости . Больше всего досталось Центральному, Северо-Западному, Северному и Зеленоградскому административным округам. Подтоплен Газетный переулок, и, судя по виде, искать брод приходится не только там. Мэр Сергей Собянин просить москвичей посидеть дома.

С той же просьбой через свой инстаграм к жителям Подмосковья обращается губернатор Андрей Воробьёв. Он предупреждает, что дожди по всей области будут лить ближайшие два дня, службы переведены в режим повышенной готовности. В подмосковном МЧС сообщили, что за несколько часов от непогоды пострадали три человека. Двое, как пишет ТАСС, госпитализированы после того, как дерево рухнуло на автобусную остановку.



Неспокойно в среду и в Финляндии, где бушует мощный шторм «Айла». Предполагается, что до Петербурга он доберётся ночью порывами ветра до 23 метров в секунду.

