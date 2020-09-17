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17.09.2020 15:28
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МЧС выпустило штормовое предупреждение. «Айла» разносит всё на своём пути в Финляндии и придёт в Петербург ближе к ночи

Бушующий в Финляндии ураган «Айла», который ломает деревья и рвёт провода, доберётся до Петербурга ночью порывами до 23 м/с.

Согласно предупреждению ГУ МЧС по городу, в прибрежных районах порывы ветра ночью и утром будут достигать 18 — 23 м/с, днём 18 сентября будет дуть с севера, северо-запада с силой 15 — 18 м/с.

В Хельсинки сейчас порывы достигают 20 м/с. Как сообщалось ранее, в городе Пиетарсаари зафиксирована скорость более чем в 35 м/с.

По данным энергетической компании Energiateollisuus на 15:27, шторм оставил без света более 82 тысяч домохозяйств.

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