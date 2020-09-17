Не гулять, а питаться. Почти половину анонсированного Бегловым пешеходного пространства на Карповке отдадут под торговый объект

В части общественного пространства, которое появится между набережной реки Карповки и улицей Рентгена, планируется разместить предприятие общественного питания. Об этом 17 сентября «Фонтанке» сообщил глава администрации Петроградского района Иван Громов. Накануне губернатор Александр Беглов анонсировал появление в этом месте новой пешеходной зоны. Как пояснил Громов, под общественное пространство на Карповке планируется дополнительно задействовать чуть более 1000 кв. метров. Оно появится на территории, где сейчас расположены склады «Петербургтеплоэнерго» — компания занимает участок западнее здания на Чапаева, 30.

По словам главы района, подумать над возможностью устройства на этом участке прохода на улицу Рентгена или размещения предприятия общественного питания районной администрации поручил градоначальник. Планируется, что под размещение стационарного или нестационарного торгового объекта уйдет не более 400 кв. метров. Разрабатывать концепцию его внешнего облика районная администрация будет совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре. Громов подчеркнул, что внешний вид объекта должен будет соответствовать окружающему ландшафту, облику общественного пространства на набережной Карповки и расположенных рядом исторических казарм. Пока проект находится на стадии мены участка. ««Петербургтеплоэнерго» поддерживает проект расширения общественного пространства на Карповке с учетом соблюдения всех требований безопасности при эксплуатации инженерных коммуникаций и выделения площади под складские помещения на территории Петроградского района для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей», — прокомментировали в компании.