На набережной Карповки появится новое общественное пространство. Для его организации подвинут «Петербургтеплоэнерго»

Между набережной реки Карповки и улицей Рентгена в Петербурге появится новое общественное пространство с пешеходной зоной. Об этом 16 сентября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.



Как уточняет пресс-служба главы города, в настоящее время эта территория площадью порядка 2000 кв. м занята складами «Петербургтеплоэнерго». «Склад можно и в другое место перенести, а там сделать хорошую пешеходную зону», — отметил губернатор.

В самом «Петербургтеплоэнерго» на момент публикации не прокомментировали, что думают по поводу переноса своих объектов и организации на их месте общественного пространства.