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16.09.2020 19:21
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На набережной Карповки появится новое общественное пространство. Для его организации подвинут «Петербургтеплоэнерго»

Между набережной реки Карповки и улицей Рентгена в Петербурге появится новое общественное пространство с пешеходной зоной. Об этом 16 сентября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как уточняет пресс-служба главы города, в настоящее время эта территория площадью порядка 2000 кв. м занята складами «Петербургтеплоэнерго». «Склад можно и в другое место перенести, а там сделать хорошую пешеходную зону», — отметил губернатор.

В самом «Петербургтеплоэнерго» на момент публикации не прокомментировали, что думают по поводу переноса своих объектов и организации на их месте общественного пространства.

Ранее Смольный заключил соглашение с «Почтой России» о создании общественного пространства в Адмиралтейском районе.

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Комментарии (1)

LindaMc
а что все в одном месте красоту наводят? На Петроградской и так везде хорошо.
На Юго-Западе бы сделали нормальное общественное пространство у залива.
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