В Москве исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова 17 сентября задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел под арестом 14 дней. Об этом оппозиционный политик рассказал в своем телеграм-канале.



«Вышел из спецприемника после 14 суток ареста. Подлетели два бодрых человечка плюс оперативники центра «Э». Куда везут — не знаю, надеюсь, домой хотят доставить. Шутка, конечно», — рассказал Пивоваров на видео, которое он снял из автомобиля.



Он добавил, что ему не рассказывают, куда его везут, и предположил, что предстоит оформление нового задержания.