Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он провел две недели
В Москве исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова 17 сентября задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел под арестом 14 дней. Об этом оппозиционный политик рассказал в своем телеграм-канале.
«Вышел из спецприемника после 14 суток ареста. Подлетели два бодрых человечка плюс оперативники центра «Э». Куда везут — не знаю, надеюсь, домой хотят доставить. Шутка, конечно», — рассказал Пивоваров на видео, которое он снял из автомобиля.
Он добавил, что ему не рассказывают, куда его везут, и предположил, что предстоит оформление нового задержания.
Напомним, директора «Открытой России» 4 сентября арестовали на две недели за нарушение части 3 статьи 20.2 КоАП. Поводом стал пост в Facebook, где он анонсировал сбор подписей под коллективным иском, оспаривающим порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию. Его соратники предполагают, что истинная цель ареста — пропуск Пивоваровым единого дня голосования, который состоялся 13 сентября.