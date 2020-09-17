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17.09.2020 18:02
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Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он провел две недели

В Москве исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова 17 сентября задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел под арестом 14 дней. Об этом оппозиционный политик рассказал в своем телеграм-канале.

«Вышел из спецприемника после 14 суток ареста. Подлетели два бодрых человечка плюс оперативники центра «Э». Куда везут — не знаю, надеюсь, домой хотят доставить. Шутка, конечно», — рассказал Пивоваров на видео, которое он снял из автомобиля.

Он добавил, что ему не рассказывают, куда его везут, и предположил, что предстоит оформление нового задержания.

Напомним, директора «Открытой России» 4 сентября арестовали на две недели за нарушение части 3 статьи 20.2 КоАП. Поводом стал пост в Facebook, где он анонсировал сбор подписей под коллективным иском, оспаривающим порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию. Его соратники предполагают, что истинная цель ареста — пропуск Пивоваровым единого дня голосования, который состоялся 13 сентября.

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Комментарии (4)

Vasya11
37-ой повторяется.
По всей видимости 41-ый на подходе.
История повториться или нет, за кого русские будут воевать?
Будут ли повторены ошибки истории с последующим рабовладением?
Romantonov
ФСБ - единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Правовую основу деятельности ФСБ составляют Конституция Российской Федерации,...
dragvs
Бандитское государство в действии.
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