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04.09.2020 16:56
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Директора «Открытой России» Пивоварова арестовали на две недели за пост в соцсети

Тверской районный суд Москвы постановил арестовать на 14 суток исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом 4 сентября организация сообщила в своем телеграм-канале.

Пивоварова арестовали за нарушение части 3 статьи 20.2 КоАП. Ему вменили правонарушение — пост в социальной сети Facebook с анонсом сбора подписей 15 июля на Пушкинской площади под коллективным иском, оспаривающим результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Суд счел, что действия политика привели к проведению публичного мероприятия, создавшего помехи пешеходному и транспортному движению.

В «Открытой России» считают, что цель ареста в том, чтобы Пивоваров пропустил единый день голосования 13 сентября, в этот день выборы различных уровней пройдут сразу в нескольких регионах России. «Сейчас мы ведём проект «Объединённые демократы», при поддержке которого баллотируются более 500 кандидатов в муниципальные депутаты. Сейчас это крупнейший проект по выдвижению независимых кандидатов», — добавили в организации.

Напомним, в июле аналогичный сбор подписей прошел также в Петербурге на Малой Садовой улице, однако, в отличие от столицы, где были жесткие массовые задержания, мероприятие прошло спокойно.

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