Директора «Открытой России» Пивоварова арестовали на две недели за пост в соцсети

Тверской районный суд Москвы постановил арестовать на 14 суток исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом 4 сентября организация сообщила в своем телеграм-канале.



Пивоварова арестовали за нарушение части 3 статьи 20.2 КоАП. Ему вменили правонарушение — пост в социальной сети Facebook с анонсом сбора подписей 15 июля на Пушкинской площади под коллективным иском, оспаривающим результаты голосования по поправкам в Конституцию.



Суд счел, что действия политика привели к проведению публичного мероприятия, создавшего помехи пешеходному и транспортному движению.

