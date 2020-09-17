За убийство из ревности суд в Петербурге отправил в колонию уроженца Украины. Девушка была школьницей, вдвое его младше

Убийство старшеклассницы закончилось длительным заключением для мужчины, с которым она недолго состояла в отношениях. Мотивом послужила ревность, а также проблемы с психикой.

Сергея Кутового на 9 лет и 8 месяцев приговорили 17 сентября в Ленинском районном суде. Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе, срок за убийство он будет отбывать в колонии строгого режима, также удовлетворены иски за материальный и моральный вред — 250 тысяч и полтора миллиона рублей соответственно.

40-летний Кутовой зарезал свою возлюбленную, которая только переходила в 11-й класс, летом прошлого года. Как сказано в материалах дела, пара недолго состояла в отношениях, знакомые убитой 18-летней девушки уверяли, что до интима между ними не дошло. Осужденный ревновал и мог избить любого, кто на нее лишний раз посмотрит, красок добавляли трудности с психикой — на Украине, откуда Кутовой родом, он состоял на учете.