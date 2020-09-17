За убийство из ревности суд в Петербурге отправил в колонию уроженца Украины. Девушка была школьницей, вдвое его младше
Убийство старшеклассницы закончилось длительным заключением для мужчины, с которым она недолго состояла в отношениях. Мотивом послужила ревность, а также проблемы с психикой.
Сергея Кутового на 9 лет и 8 месяцев приговорили 17 сентября в Ленинском районном суде. Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе, срок за убийство он будет отбывать в колонии строгого режима, также удовлетворены иски за материальный и моральный вред — 250 тысяч и полтора миллиона рублей соответственно.
40-летний Кутовой зарезал свою возлюбленную, которая только переходила в 11-й класс, летом прошлого года. Как сказано в материалах дела, пара недолго состояла в отношениях, знакомые убитой 18-летней девушки уверяли, что до интима между ними не дошло. Осужденный ревновал и мог избить любого, кто на нее лишний раз посмотрит, красок добавляли трудности с психикой — на Украине, откуда Кутовой родом, он состоял на учете.
25 июня прошлого года общие знакомые рассказали, что видели девушку в компании другого юноши. Кутовой решил навестить возлюбленную, которая проводила время дома в компании друзей. Он расстроился, напился и, «чувствуя горе», продолжил возлияния с утра. На стройке в Девяткино он сдал телефон и ключи от подсобки прорабу и поехал обратно на Московский проспект. На улице возле парадной его заметила мать девушки, но значения его появлению не придала. Сестра пустила Кутового в квартиру, так как он хотел поговорить. Нож он воткнул девушке в грудь более 10 раз, предварительно поинтересовавшись: «Кто теперь не прав?» Школьница умерла до приезда скорой, а Кутовой вышел на улицу и стал ждать полицию. Сотрудников он к себе не подпускал и просил его застрелить, но в итоге сдался.
С момента убийства он находится в Крестах. День в СИЗО будет зачтен как день в колонии.