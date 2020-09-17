В Вене арестовали чеченского блогера-оппозиционера. Он критиковал Кадырова и обещал «кровную месть»

О задержании 39-летнего Мурада Асламханова, также известного как Мурад Венский, и его 29-летнего брата Мухарбека 17 сентября сообщает «Кавказ.Реалии» . По словам близких блогера, внимание полиции мужчины привлекли незаконным ношением оружия, их допросили и отпустили, однако все же нагрянули с обыском. После этого братьев заключили под стражу.

Блогер из Чечни, проживающий в Австрии, вместе с братом задержан местной полицией. Кроме незаконного ношения оружия ему припомнили резкие высказывания в адрес Рамзана Кадырова.

Как пишет издание, обвинения против Мурада Асламханова якобы дополнили угрозой убийства родственников главы Чечни Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения, проживающих в Европе.

12 сентября Асламханов-старший адресовал Кадырову видеообращение с требованием «не трогать его родственников». В ролике он рассказал о задержании в Чечне «двух полных автобусов» тех, кто имеет с ним хоть какие-то родственные связи. Блогер предупредил чеченского лидера, что если хоть с одним из этих людей что-то случится, то дальнейшее общение будет проходить по принципу «око за око». Асламханов заявил, что знает адреса родных Кадырова, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова, и предупредил, что ответит им тем же, пишет «Кавказский Узел».

Через видео Мурад Асламханов обращается к чеченскому лидеру не впервые. В декабре прошлого года из австрийской тюрьмы он на видео критиковал главу республики и его окружение. После освобождения австрийские власти намеревались депортировать Асламханова-старшего, но после протестов близких отложили решение, пишет «Кавказ.Реалии». По решению Минюста РФ, издание включено в список СМИ, выполняющих функции иноагента.