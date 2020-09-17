Агент Кузяева рассказал, почему от бывшего футболиста «Зенита» отказались в Испании и Франции

Бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, который сейчас активно ищет себе новую команду в Европе, отказали команды в Испании и Франции. Об этом в четверг, 17 сентября, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева, который помогает футболисту в поисках.

По словам Васильева, он познакомился с Далером в декабре 2019 года. Тогда же они договорились о сотрудничестве по поиску нового клуба. Однако весной и в начале лета футбольный рынок из-за пандемии встал.



«Когда в июле он начал потихонечку оживать, стало понятно, что с Адьямом, папой и агентом Далера, у нас разные представления о том, как правильно продвигать футболиста на европейский рынок. При этом подчеркну: не говорю, кто прав, а кто виноват. Это не критика, а просто констатация факта: люди имеют право на разные подходы, точки зрения, различное понимание, как должен идти тот или иной процесс», — заявил Васильев.

По его словам, наиболее реальными для Кузяева были два варианта — испанский «Алавес» и французский «Ренн».

«В «Алавесе» Далера очень хотели, но не смогли осуществить сделку по финансовым причинам (по неофициальным данным, Кузяев требовал минимум млн евро в год. — Прим. ред.). «Алавес» — это небольшой клуб, и он не может позволить себе то, на что способны другие клубы. Но, например, «Ренн», вторая команда, заинтересованная в Кузяеве, — это совсем другая история. Далер был в списке окончательных претендентов, рассматривался очень серьезно. Там как раз финансовых проблем не было. У «Ренна» история получилась несколько анекдотичной», — рассказал Васильев.

