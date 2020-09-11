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11.09.2020 21:10
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Кузяев может перейти в клуб Английской премьер-лиги

Футбольный клуб «Саутгемптон» (Великобритания) заинтересовался бывшим полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым. Как пишет 11 сентября «Чемпионат.com», руководству английского клуба понравился игрок, и его рассматривают на замену ушедшему полузащитнику Пьеру-Эмилю Хёйбьергу.

Но есть один нюанс. «Саутгемптон» нуждается в чистом опорнике, в то время как Кузяев в последнее время не имел постоянной практики на этой позиции.

Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, почему у Кузяева затянулись поиски новой команды.

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