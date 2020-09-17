«Лукашенко не имеет права на заключение сделок от имени Белоруссии». Европарламент признал «временным представителем народа» Координационный совет оппозиции
Европейский парламент не признал Александра Лукашенко правителем Белоруссии, а также указал на отсутствие у него мандата на международные соглашения.
«Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата на заключение каких-либо дальнейших соглашений от имени Белоруссии, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии», — цитирует ТАСС 17 сентября проект резолюции ЕС по ситуации в Белоруссии.
Европейский парламент заявил, что считает «временным представителем» белорусского народа Координационный совет оппозиции.
Еврочиновники также заверили, что не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии. ЕС намерен ввести санкции против руководства республики.
Белорусский лидер 14 сентября встретился с Владимиром Путиным. Российская сторона согласовала кредит в 1,5 миллиарда долларов для соседней страны. Лукашенко настаивал, что «просил президента России о некоторых типах вооружений». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что речь шла лишь о «взаимодействии по линии ВПК».
Координационный совет оппозиции Белоруссии, который поставил целью обеспечить мирную передачу власти в республике, был создан 19 августа. На следующий день генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти» в отношении членов нового органа.