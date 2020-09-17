«Лукашенко не имеет права на заключение сделок от имени Белоруссии». Европарламент признал «временным представителем народа» Координационный совет оппозиции

Европейский парламент не признал Александра Лукашенко правителем Белоруссии, а также указал на отсутствие у него мандата на международные соглашения.



«Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата на заключение каких-либо дальнейших соглашений от имени Белоруссии, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии», — цитирует ТАСС 17 сентября проект резолюции ЕС по ситуации в Белоруссии.

Европейский парламент заявил, что считает «временным представителем» белорусского народа Координационный совет оппозиции.