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16.09.2020 17:47
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Песков: Лукашенко не просил Путина отправить российские вооружения в Белоруссию

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что белорусская сторона попросила новые вооружения для укрепления Союзного государства.

«Вот в той формулировке <...>, нет», — цитирует 16 сентября ТАСС ответ Дмитрия Пескова на вопрос о том, просила ли Белоруссия о поставках вооружений.

По его словам, лидеры двух стран обсуждали лишь «взаимодействие по линии ВПК».

Александр Лукашенко, по данным белорусского агентства «БелТА», сегодня заверил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что он «просил президента России о некоторых типах вооружений».

Белорусский президент накануне провел переговоры с Владимиром Путиным в Сочи, на которых российская сторона согласовала кредит Белоруссии в 1,5 миллиарда долларов.

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Комментарии (5)

"Иногда такую пургу несёт..."
Так это ж его должность такая
Путин сам уже устал врать, поэтому есть Песков
efela
Пескову, интересно, выпишут премию? Он уже вспотел, кажется, комментировать - "нет, Лукашенко не звонил Путину", "нет, не просил вооружения". А сейчас у картофельфюрера обострение начнется, пурги будет больше, только успевай комментить.
Mozg
Луке не нужны ракеты. Ему нужны дубинки и шумосветовые гранаты.
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