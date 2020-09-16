Песков: Лукашенко не просил Путина отправить российские вооружения в Белоруссию

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что белорусская сторона попросила новые вооружения для укрепления Союзного государства.



«Вот в той формулировке <...>, нет», — цитирует 16 сентября ТАСС ответ Дмитрия Пескова на вопрос о том, просила ли Белоруссия о поставках вооружений.

По его словам, лидеры двух стран обсуждали лишь «взаимодействие по линии ВПК».

Александр Лукашенко, по данным белорусского агентства «БелТА», сегодня заверил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что он «просил президента России о некоторых типах вооружений».