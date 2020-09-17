Из обновленного списка крупнейших частных компаний Forbes-200 выбыла одна петербургская фирма. 12 смогли удержаться в рейтинге

Российская редакция журнала Forbes в четверг, 17 сентября, опубликовала обновленный список крупнейших частных компаний России. Среди них 12 фирм, местом регистрации которых указан Петербург.



Пятерка лидеров среди частных компаний России за год не сменилась — это, как и прежде, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group, «Магнит» и «Татнефть». Совокупная выручка всех 200 крупнейших фирм страны выросла за год на 3,8%.



Среди частных компаний Петербурга, по расчетам Forbes, лидируют «Лента», турецкий «Ренейссанс констракшн» (методика Forbes позволяет считать российскими иностранные фирмы, работающие в России) и «Полиметалл». Из тех, кто упоминался в прошлом году, нет обанкротившейся сети продуктовых магазинов «Интерторг».

