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17.09.2020 14:23
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Из обновленного списка крупнейших частных компаний Forbes-200 выбыла одна петербургская фирма. 12 смогли удержаться в рейтинге

Российская редакция журнала Forbes в четверг, 17 сентября, опубликовала обновленный список крупнейших частных компаний России. Среди них 12 фирм, местом регистрации которых указан Петербург.

Пятерка лидеров среди частных компаний России за год не сменилась — это, как и прежде, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group, «Магнит» и «Татнефть». Совокупная выручка всех 200 крупнейших фирм страны выросла за год на 3,8%.

Среди частных компаний Петербурга, по расчетам Forbes, лидируют «Лента», турецкий «Ренейссанс констракшн» (методика Forbes позволяет считать российскими иностранные фирмы, работающие в России) и «Полиметалл». Из тех, кто упоминался в прошлом году, нет обанкротившейся сети продуктовых магазинов «Интерторг».

Нет в списке и банка «Санкт-Петербург», однако это технический момент: в система СПАРК, на которую ориентировался Forbes, отсутствует отчетность банка за 2019 год. Вместе с тем, согласно форме 102, по состоянию на 1 января 2020 года совокупные процентные доходы, которые учитывает Forbes у финансовых организаций вместо выручки, у банка «Санкт-Петербург» изменились лишь незначительно: 45,8 млрд рублей против 45,9 млрд рублей годом ранее, когда он занял 178-е место в рейтинге.

Методика определения участников Forbes-200 формальна, единственный критерий рэнкинга — выручка за отчетный период (за исключением банков и страховых компаний). «Фонтанка» также публикует отдельный рейтинг крупнейших частных компаний города, в котором используется более взвешенный трехлетний анализ результатов компаний, а также учитывается размер прибыли и дивиденды, которые получают акционеры.

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