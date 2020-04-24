Сбербанк подал иск о банкротстве компании владельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева из-за долга больше 8 млрд рублей

Сбербанк подал банкротный иск против «Инвестиционной строительной компании», основным бенефициаром которой является владелец сетей Spar и «Семья» Мушвиг Абдуллаев. Информация об этом 24 апреля появилась в электронной картотеке арбитражных судов.

В начале 2020 года Сбербанк подал семь исков против компаний «Адастра», «Евробизнес», «Инвестиционная строительная компания» и «Невская логистика» на общую сумму более 8 млрд рублей. Совладельцем всех фирм является глава «Интерторга».

Сам ретейлер указан в претензиях кредитной организации третьей стороной, но к нему банк подал аналогичные семь исков на 8 млрд рублей. Имущество перечисленных компаний находится в залоге у Сбербанка. Позже кредитору удалось добиться ареста активов ретейлера.

В 2019 году у «Интерторга» начались серьезные финансовые проблемы: общую задолженность компании перед поставщиками и банком участники рынка оценили в 15 млрд рублей. Так и не получив денег, контрагенты начали останавливать поставки. «Интерторгу» пришлось сократить количество магазинов. Ретейлер до последнего пытался исправить положение, в частности договориться со Сбербанком о реструктуризации кредита. В конце декабря 2019 года большинство торговых точек Spar и «Семья» закрылись. В феврале 2020 года суд признал «Интерторг» банкротом и запустил конкурсное производство.