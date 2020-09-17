В российских школах впервые может появиться «религиозное меню»

Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню в столовых. Об этом 17 сентября заявила на вебинаре «ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором» начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
«Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню. Если это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы», — цитирует представителя федеральной службы РИА Новости.
Также она рассказала, что если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он должен принести справку, «соответствующее заключение от лечащего врача». В этом случае образовательная организация «обязана будет обеспечить его этим питанием».
В 2021 году стоимость льготного питания в государственных образовательных учреждениях Петербурга вырастет более чем на 3%. Соответствующий проект постановления правительства 4 сентября был вынесен на антикоррупционную экспертизу.