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17.09.2020 13:03
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В российских школах впервые может появиться «религиозное меню»

Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню в столовых. Об этом 17 сентября заявила на вебинаре «ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором» начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню. Если это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы», — цитирует представителя федеральной службы РИА Новости.

Также она рассказала, что если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он должен принести справку, «соответствующее заключение от лечащего врача». В этом случае образовательная организация «обязана будет обеспечить его этим питанием».

В 2021 году стоимость льготного питания в государственных образовательных учреждениях Петербурга вырастет более чем на 3%. Соответствующий проект постановления правительства 4 сентября был вынесен на антикоррупционную экспертизу.

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Комментарии (16)

DEMOMON
"Мыши кололись плакали, но продолжали жрать кактус."
Да-а, ребята. Если так дело пойдёт, мы и Иисуса воскресим.
victor_k
Вон из государственных школ попов любого исповедания.
Кому это не нравится - открывайте свои частные школы, где будете делать всё, что хотите - от халяля до кошера и великопостного меню.
simak
Почему атеисты (которых по прежнему 95% общества) должны платить на 3% больше за еду для 5% верующих? Никто не отменял домашнее образование, экстерн, с любой особой едой. Поэтому право на образование никто не отнимает, но мне кажется что верующим и светское образование тоже ни к чему. Они востребованы в духовном Мире, возможно туда надо идти за едой и там получать образование? Есть же куча НЕгосударственных духовных школ, университетов и академий где 100% учащихся такие же.
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