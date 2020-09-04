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04.09.2020 11:49
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Льготное питание в петербургских школах подорожает со следующего года

В 2021 году стоимость льготного питания в государственных образовательных учреждениях Петербурга вырастет более чем на 3%. Соответствующий проект постановления правительства 4 сентября был вынесен на антикоррупционную экспертизу.

С начала следующего года ценник на завтрак увеличится с 61 до 63 рублей (3,3%), обед будет стоить не 106, а 110 рублей (+3,8%), комплексный обед подорожает со 167 до 173 рублей (+3,6%).

После того, как проект пройдет антикоррупционную экспертизу, предполагается, что губернатор направит его на рассмотрение в Законодательное собрание.

Стоимость льготного питания индексируется каждый год и не меняется в течение учебного периода. При этом продукция из буфетов продается с наценкой до 67%.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по оценкам Минэкономразвития, в конце 2021 года инфляция составит 3,7%. При этом среднегодовая инфляция будет держаться на уровне 3,6%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Олюшка_412
Каша в голове - каша в статье. В соответствии с законом стоимость индексируется ежегодно. И меняется она с 1 января, начала бюджетного года
Tank Tankistovih
Как все достало, как не откроешь новости, только негатив, цены ЖКХ, бензин, питание и тд, будут ли новости что цены понижают, только поднимают, лучше зарплаты каждый квартал поднимали бы, и было бы все ок,
мухомор
это то питание, которое Путин обещал сделать бесплатным?!
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