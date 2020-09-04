Льготное питание в петербургских школах подорожает со следующего года

В 2021 году стоимость льготного питания в государственных образовательных учреждениях Петербурга вырастет более чем на 3%. Соответствующий проект постановления правительства 4 сентября был вынесен на антикоррупционную экспертизу.



С начала следующего года ценник на завтрак увеличится с 61 до 63 рублей (3,3%), обед будет стоить не 106, а 110 рублей (+3,8%), комплексный обед подорожает со 167 до 173 рублей (+3,6%).



После того, как проект пройдет антикоррупционную экспертизу, предполагается, что губернатор направит его на рассмотрение в Законодательное собрание.

